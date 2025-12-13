Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ахмате» оценили работу главного тренера Станислава Черчесова

В «Ахмате» оценили работу главного тренера Станислава Черчесова
Комментарии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о текущем положении клуба и работе главного тренера Станислава Черчесова.

«Ожидания перед чемпионатом были немного другими. Хотя прошлый чемпионат мы закончили в стыках, а в первой части этого сезона заняли восьмое место — перемены ощущаются. Но ожидания были больше. Все хотят большего, чем есть — это нормально. Впереди вторая часть чемпионата. Надеемся, что результаты будут немного другими.

Работой Черчесова довольны. Он приходил, когда команда была на последнем месте. Сегодня «Ахмат» в середине турнирной таблицы. У нас есть оптимизм, что весной увидим другую команду», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Ахмат» объявил дату возвращения игроков после зимнего перерыва и место проведения сборов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android