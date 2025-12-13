«Кристал Пэлас» нацелился на нападающего «Тоттенхэма» — The Telegraph

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к крайнему нападающему «Тоттенхэма» Бреннану Джонсону в преддверии зимнего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «орлы» рассматривают кандидатуры нескольких нападающих, включая Джонсона, чтобы во второй части сезона иметь возможность бороться за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает четвёртое место после 15 туров.

В нынешнем сезоне Джонсон принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

