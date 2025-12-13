Скидки
Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к вингеру с ценником в € 100 млн — Плеттенберг

Комментарии

19-летний вингер «РБ Лейпциг» Ян Диоманд привлекает внимание клубов английской Премьер-лиги. За талантливым ивуарийцем следят такие команды, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси». Несмотря на активные слухи, ни один из клубов не продвинулся в переговорах по переходу игрока. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в соцсети Х.

Контракт Диоманда с «РБ Лейпциг» действителен до 2030 года и не содержит пункта об отступных. Ожидается, что трансфер может состояться после чемпионата мира – 2026. При этом «красные быки» намерены запросить за своего игрока сумму более € 100 млн.

