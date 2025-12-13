В «Ахмате» рассказали о планах клуба в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о планах грозненского клуба в зимнее трансферное окно.

«По позициям пока не хотелось бы говорить. Перемены, конечно, будут. Новички будут, планы уже обозначены президентом клуба и главным тренером. Но и ряд игроков тоже покинет команду. Усиления будут точечными», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Станислава Черчесова заработали 22 очка и на текущий момент располагаются на восьмой строчке.

Материалы по теме В «Ахмате» оценили работу главного тренера Станислава Черчесова

Самые титулованные футбольные клубы России: