В «Ахмате» рассказали о планах клуба в зимнее трансферное окно

Комментарии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о планах грозненского клуба в зимнее трансферное окно.

«По позициям пока не хотелось бы говорить. Перемены, конечно, будут. Новички будут, планы уже обозначены президентом клуба и главным тренером. Но и ряд игроков тоже покинет команду. Усиления будут точечными», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Станислава Черчесова заработали 22 очка и на текущий момент располагаются на восьмой строчке.

