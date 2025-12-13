ЦСКА — самый проверяемый РУСАДА клуб РПЛ с начала 2025 года — источник

Футболисты ЦСКА чаще игроков других команд Мир РПЛ тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по ноябрь 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По информации источника, за указанный период тестирование прошли 12 игроков красно-синих: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов (играл за армейцев до конца сезона-2024/2025. — Прим. «Чемпионата»), Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Глеб Пополитов.

Подчёркивается, что по 11 футболистов было проверено на допинг из «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», по 10 — из «Балтики» и «Спартака», по 8 — из «Рубина» и махачкалинского «Динамо», по 7 — из московского «Динамо» и «Акрона», 6 — из «Ростова», по 5 — из «Ахмата» и «Пари НН», по 4 — из «Химок» и «Крыльев Советов», 3 — из «Сочи», 1 — из «Факела».

