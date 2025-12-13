«Всё зависит от «Манчестер Юнайтед». Романо — о потенциальных трансферах Зиркзее и Майну

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о ситуации с нападающим Джошуа Зиркзее и полузащитником Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед».

«Интерес «Ромы» к Джошуа Зиркзее очень конкретен. «Рома» хочет заполучить Зиркзее и считает его приоритетной целью, но всё зависит от «Манчестер Юнайтед».

Более 10 клубов заинтересованы в аренде Кобби Майну. «Наполи» уже несколько недель проявляет реальный интерес к Майну, но на данный момент, как и в случае с Джошуа Зиркзее, всё зависит от «Манчестер Юнайтед», дадут ли они «зелёный свет» или нет. На сегодняшний день решения по поводу Кубка африканских наций так и не принято», — прокомментировал ситуацию Романо в своём аккаунте в соцсети Х.