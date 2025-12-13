Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стали известны два клуба, куда Рахим Стерлинг может перейти зимой

Стали известны два клуба, куда Рахим Стерлинг может перейти зимой
«Челси» готов отпустить крайнего нападающего Рахима Стерлинга грядущей зимой. Лондонский клуб готов пойти на расторжение контракта с 31-летним футболистом, если не будет других вариантов для его ухода. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к английскому вингеру проявляют «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед». Сам Стерлинг желает остаться в Европе, где он надеется восстановить свою форму благодаря регулярным выступлениям.

В нынешнем сезоне Стерлинг не принял участия ни в одном матче. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

