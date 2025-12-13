Стали известны два клуба, куда Рахим Стерлинг может перейти зимой

«Челси» готов отпустить крайнего нападающего Рахима Стерлинга грядущей зимой. Лондонский клуб готов пойти на расторжение контракта с 31-летним футболистом, если не будет других вариантов для его ухода. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к английскому вингеру проявляют «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед». Сам Стерлинг желает остаться в Европе, где он надеется восстановить свою форму благодаря регулярным выступлениям.

В нынешнем сезоне Стерлинг не принял участия ни в одном матче. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: