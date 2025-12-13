Скидки
Главная Футбол Новости

Месси поделился эмоциями от открытия своей 21-метровой статуи в Калькутте

Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями после открытия своей 21-метровой статуи в Калькутте (Индия).

Месси открыл свою 21-метровую статую в Калькутте:

«Для меня большая честь участвовать в этом мероприятии сегодня. Я очень рад поддержке, которую жители Калькутты оказывают национальной команде и мне. Чувствую себя здесь прекрасно», — приводит слова Месси аккаунт Asian News International на своей странице в социальной сети X.

Месси наблюдал за открытием статуи по видеосвязи. Ранее СМИ сообщали, что это обусловлено мерами безопасности. Во время поездки в Индию аргентинский нападающий посетит четыре города: Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.

