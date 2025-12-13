Эндрик отправится в аренду в «Лион», соглашение с «Реалом» окончательно оформлено — AS

Соглашение об аренде бразильского нападающего Эндрика между «Реалом» и «Лионом» окончательно оформлено. Игрок покинет мадридский клуб на правах аренды в январе, чтобы набраться опыта перед чемпионатом мира. Об этом сообщает издание AS.

По данным источника, эта аренда выгодна всем сторонам. Эндрик получит игровую практику в команде, выступающей в европейских соревнованиях, и шанс произвести впечатление на Карло Анчелотти для попадания в сборную Бразилии.

«Реал» же защищает свои инвестиции, потратив более € 60 млн на Эндрика. Клуб по-прежнему верит в его потенциал и хочет сохранить его стоимость, что делает аренду важным шагом для будущего игрока и клуба.