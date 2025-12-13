Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты в Калькутте совершили акт вандализма на стадионе из-за организации встречи с Месси

Фанаты в Калькутте совершили акт вандализма на стадионе из-за организации встречи с Месси
Комментарии

Индийские болельщики пришли в ярость из-за организации мероприятия, посвящённого приезду чемпиона мира Лионеля Месси в Калькутту, прошедшем на стадионе «Солт-Лейк».

Фанаты совершили акт вандализма на стадионе в Калькутте:

Как сообщает ANI, поклонники аргентинского футболиста остались недовольны тем, что он слишком быстро покинул поле стадиона, несмотря на то что они заплатили немалые деньги, чтобы посетить указанное мероприятие. После ухода Месси болельщики начали бросать бутылки и стулья, а, кроме того, стали ломать ограждения.

Напомним, нападающий сборной Аргентины также открыл в Калькутте свою 21-метровую статую. Как ранее сообщали СМИ, в рамках тура по Индии Месси посетит четыре города: Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.

Материалы по теме
Видео
Месси поделился эмоциями от открытия своей 21-метровой статуи в Калькутте
Материалы по теме
Исторический титул для Месси и «Майами»! Лео решил финал, как в лучшие годы
Исторический титул для Месси и «Майами»! Лео решил финал, как в лучшие годы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android