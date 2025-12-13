Фанаты в Калькутте совершили акт вандализма на стадионе из-за организации встречи с Месси

Индийские болельщики пришли в ярость из-за организации мероприятия, посвящённого приезду чемпиона мира Лионеля Месси в Калькутту, прошедшем на стадионе «Солт-Лейк».

Фанаты совершили акт вандализма на стадионе в Калькутте:

Как сообщает ANI, поклонники аргентинского футболиста остались недовольны тем, что он слишком быстро покинул поле стадиона, несмотря на то что они заплатили немалые деньги, чтобы посетить указанное мероприятие. После ухода Месси болельщики начали бросать бутылки и стулья, а, кроме того, стали ломать ограждения.

Напомним, нападающий сборной Аргентины также открыл в Калькутте свою 21-метровую статую. Как ранее сообщали СМИ, в рамках тура по Индии Месси посетит четыре города: Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.