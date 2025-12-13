Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тони Кроос: «Манчестер Сити» не заслуживал победы в матче с «Реалом»

Тони Кроос: «Манчестер Сити» не заслуживал победы в матче с «Реалом»
Шестикратный чемпион Европы Тони Кроос проанализировал поражение «Реала» от «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

В своём подкасте он отметил, что мадридская команда играла более интенсивно и задавала темп с самого начала, что дезориентировало соперника. Кроос был удивлён статичностью «Сити».

«[Манчестер Сити] никогда не представлял опасности. «Реал» выглядел более опасной командой, и счёт не отражает всей картины», — приводит слова экс-игрока мадридского клуба Cadena Ser.

Кроос также отметил, что после второго гола «Сити» они перешли на низкий оборонительный блок, что создало проблемы для «Реала», который лучше играет в контратаках.

Кроос заключил, что, несмотря на поражение, «Реал» был более активным и опасным на поле.

