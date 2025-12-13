Тони Кроос: «Манчестер Сити» не заслуживал победы в матче с «Реалом»

Шестикратный чемпион Европы Тони Кроос проанализировал поражение «Реала» от «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В своём подкасте он отметил, что мадридская команда играла более интенсивно и задавала темп с самого начала, что дезориентировало соперника. Кроос был удивлён статичностью «Сити».

«[Манчестер Сити] никогда не представлял опасности. «Реал» выглядел более опасной командой, и счёт не отражает всей картины», — приводит слова экс-игрока мадридского клуба Cadena Ser.

Кроос также отметил, что после второго гола «Сити» они перешли на низкий оборонительный блок, что создало проблемы для «Реала», который лучше играет в контратаках.

Кроос заключил, что, несмотря на поражение, «Реал» был более активным и опасным на поле.