«Пришёл всего на 10 минут». Фанаты Месси в Индии разгневаны организацией встречи с игроком

Индийские поклонники нападающего и капитана сборной Аргентины, чемпиона мира — 2022 Лионеля Месси остались недовольны уровнем организации мероприятия, посвящённого приезду футболиста в Калькутту. Встреча состоялась на стадионе «Солт-Лейк».

«Абсолютно ужасное мероприятие. Он пришёл всего на 10 минут. Его окружили лидеры страны и министры. Мы ничего не видели. Он не выполнил ни одного удара, не пробил ни одного пенальти. Столько денег, эмоций и времени потрачено впустую».

«Мы очень разочарованы… Мой ребёнок так сильно хотел увидеть Месси… Я думаю, что это обман людей. Когда Месси пришёл, все окружили его».

«Вокруг Месси были только лидеры [страны] и актёры… Зачем тогда нас позвали? Мы купили билет за 12 тыс. рупий, но даже не смогли увидеть его лицо», — приводит слова недовольных поклонников ANI.

Разгневанные фанаты Месси совершили акт вандализма на стадионе после ухода футболиста с поля.

