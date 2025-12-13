Романо: Зидан не вернётся в «Реал» в случае отставки Хаби Алонсо

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал в соцсети Х слухи о возможном возвращении Зинедина Зидана в мадридский «Реал». Главный тренер клуба Хаби Алонсо рискует потерять свою должность в случае неудачного исхода предстоящего матча Ла Лиги с «Алавесом». Основным кандидатом на замену считается Зидан, который не тренирует с момента ухода из «Реала» в 2021 году.

Однако Романо утверждает, что клуб на данный момент не ведёт переговоров с французом о его возвращении. Ранее также сообщалось, что среди потенциальных сменщиков Алонсо рассматривается кандидатура Юргена Клоппа.

Алонсо возглавил команду в июне, сменив Карло Анчелотти, который работал на протяжении четырёх лет.

В период своей тренерской карьеры в «Реале» (2016–2018 и 2019–2021) Зинедин Зидан дважды становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.