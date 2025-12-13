Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ANI: полиция Индии применила силу для разгона толпы у отеля, где остановился Месси

ANI: полиция Индии применила силу для разгона толпы у отеля, где остановился Месси
Комментарии

Сотрудники полиции применили силу с целью разгона толпы, собравшейся у отеля, где остановился нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщает ANI на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, полиция также разогнала толпу поклонников аргентинского футболиста, совершившую акт вандализма на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте. Болельщики остались недовольны уровнем организации мероприятия, посвящённого приезду Месси. После ухода игрока с поля болельщики начали бросать бутылки и стулья, а также стали ломать ограждения.

Ранее сообщалось, что в рамках тура по Индии, помимо Калькутты, Месси посетит Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад. Ранее чемпион мира открыл в Калькутте свою 21-метровую статую.

Материалы по теме
«Пришёл всего на 10 минут». Фанаты Месси в Индии разгневаны организацией встречи с игроком

Фанаты совершили акт вандализма на стадионе в Калькутте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android