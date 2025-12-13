ANI: полиция Индии применила силу для разгона толпы у отеля, где остановился Месси

Сотрудники полиции применили силу с целью разгона толпы, собравшейся у отеля, где остановился нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщает ANI на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, полиция также разогнала толпу поклонников аргентинского футболиста, совершившую акт вандализма на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте. Болельщики остались недовольны уровнем организации мероприятия, посвящённого приезду Месси. После ухода игрока с поля болельщики начали бросать бутылки и стулья, а также стали ломать ограждения.

Ранее сообщалось, что в рамках тура по Индии, помимо Калькутты, Месси посетит Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад. Ранее чемпион мира открыл в Калькутте свою 21-метровую статую.

Материалы по теме «Пришёл всего на 10 минут». Фанаты Месси в Индии разгневаны организацией встречи с игроком

Фанаты совершили акт вандализма на стадионе в Калькутте: