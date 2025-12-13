Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
«Флуминенсе» хочет купить Нино у «Зенита» за € 10 млн — ESPN

«Флуминенсе» является главным претендентом на защитника «Зенита» Нино, которого бразильский клуб может приобрести в зимнее трансферное окно. Однако конкуренцию в борьбе за переход 28-летнего футболиста способен составить «Крузейро». Об этом сообщает ESPN Brazil.

По информации источника, Нино рассказал окружению, что в случае возвращения в Бразилию отдаст предпочтение «Флуминенсе». Подчёркивается, что у команды из Рио-де-Жанейро есть устное соглашение с защитником, однако она пытается снизить запрашиваемую «Зенитом» цену, чтобы договориться о трансфере на сумму около € 10 млн.

Нино играет за сине-бело-голубых с января 2024 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ защитник принял участие в 15 матчах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

