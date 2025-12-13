«Челси» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 25 очками. Отставание от первого места, на котором расположился «Арсенал», составляет восемь очков. «Эвертон» располагается на седьмой строчке. У команды 24 набранных очка в 15 встречах.