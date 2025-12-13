Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Челси — Эвертон: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 18:00

«Челси» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ начнётся в 18:00
Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 25 очками. Отставание от первого места, на котором расположился «Арсенал», составляет восемь очков. «Эвертон» располагается на седьмой строчке. У команды 24 набранных очка в 15 встречах.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
