Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Bild: «Боруссия» хочет около € 50 млн за Шлоттербека, «Бавария» готова повысить его оклад

Дортмундская «Боруссия» запросит около € 50 млн за трансфер защитника Нико Шлоттербека. Интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Бавария». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «шмели» готовы предложить игроку сборной Германии новый контракт с зарплатой в € 14 млн в год с учётом бонусов. В свою очередь, мюнхенский клуб готов платить Шлоттербеку не менее € 15 млн в год.

Ранее в Bild сообщали, что защитник не будет продлевать контракт с «Боруссией», заканчивающийся летом 2027 года.

Шлоттербек играет за «шмелей» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

