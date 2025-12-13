«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. На втором месте «Манчестер Сити» с 31 очком. Замыкает тройку лидеров АПЛ «Астон Вилла» (30). «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке в таблице, у команды всего два набранных очка в 15 встречах.