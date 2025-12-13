Скидки
Представитель Дзюбы назвал главные итоги календарного года для футболиста

Представитель Дзюбы назвал главные итоги календарного года для футболиста
Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, поделился мнением об итогах нынешнего года для 37-летнего футболиста.

«Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артём — по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил. Здорово, что так всё сошлось.

Со всех точек зрения год можно назвать успешным для Дзюбы. Недавно видел статистику за 2025 год по игрокам, выступающим в РПЛ, — по многим показателям Артём входит в топ-5, подтверждая свой уровень. По-прежнему считаю его сильнейшим российским нападающим в лиге и в топ-3 форвардов в целом. Думаю, здесь вопросов быть не может.

Что касается командных результатов, ставятся максимальные цели. Да, есть разные ограничения, и «Акрон» вряд ли будет бороться за медали, но запрыгнуть как можно выше — почему нет? Плотность в таблице максимальная. Если хорошо подготовиться, усилить состав и ударно провести весну, всё может быть. В середине первой части сезона были определённые проблемы у команды, но здорово, что тренерский штаб, в том числе с помощью Артёма, преодолел сложности. «Акрон» вышел на неплохой график и не проигрывал шесть матчей подряд в РПЛ. Надеюсь, подобную серию команда проведёт и весной.

Главное — без травм. Дзюбе всё-таки уже не 18 лет. В уходящем году было несколько микроповреждений, но Артём прошёл их достойно и много не пропускал», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, поразив ворота «Крыльев Советов» (0:2) во встрече 20-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025, которая состоялась 9 марта. Этот гол стал 234-м для форварда во всех турнирах.

19 марта 2025 года состоялся товарищеский матч сборной России с Гренадой (5:0). На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе национальной команды. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

Лучший бомбардир в истории России:

