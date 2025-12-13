Рахимов назвал лучших российских футболистов в 2025 году

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о лучших российских футболистах в 2025 году, а также отметил, каких игроков можно выделить во всей Мир Российской Премьер-Лиге.

— Кого считаете лучшими российскими футболистами 2025 года?

— Нужно выделить молодых Батракова и Кисляка.

— А кого выделите во всей РПЛ?

— Можно многих отметить. Тех же Кордобу и Даку, — приводит слова Рахимова Sport24.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Кисляк провёл 27 матчей во всех соревнованиях, где забил пять голов и сделал пять ассистов.

