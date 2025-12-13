«Бавария» интересуется вингерами: Дарио Осорио в списке приоритетов клуба — Фальк

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к двум вингерам, среди которых чилийский футболист Дарио Осорио. Игрок, выступающий за «Мидтьюлланн» в чемпионате Дании, попал в сферу внимания одного из европейских суперклубов. «Бавария» намерена подписать атакующего полузащитника, если не удастся завершить переход Саида Эль-Мала из «Кёльна». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х.

Дарио Осорио, которому 21 год, присоединился к «Мидтьюлланну» летом 2023 года. Срок действующего контракта с клубом истекает в конце июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 8 млн.