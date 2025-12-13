Скидки
«Челси» может купить полузащитника «АЗ Алкмар» летом — iNews

«Челси» наладил связь с представителями полузащитника «АЗ Алкмар» Кеса Смита, однако на текущий момент лондонский клуб не делал официального предложения по трансферу 19-летнего футболиста. Об этом сообщает Goal со ссылкой на iNews.

По информации источника, «синие» не планируют быть активными на трансферном рынке зимой, однако могут приобрести нидерландского игрока летом. Смит также интересен «Ньюкаслу», но в стане «сорок» понимают, что летом другие клубы способны сделать «АЗ Алкмар» более выгодные предложения по трансферу полузащитника.

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

