Лука Модрич — о «Милане»: я счастлив, потому что играю за самый великий итальянский клуб

Полузащитник «Милана» Лука Модрич выразил мнение, что его команда является самым значимым итальянским клубом.

«Мы выполняем отличную работу. Наша цель — не останавливаться, несмотря на то что многие команды борются за верхние позиции в таблице. Мы продолжаем двигаться вперёд с уверенностью в своих силах.

Серия А — это сложная и конкурентная лига. Я не был этим удивлён, так как был готов. С детства, когда смотрел чемпионат по телевизору, я понимал, что меня ждёт, и продолжал следить за ним все эти годы. Я знал, что мне предстоит, и был к этому готов.

Я счастлив, потому что играю за, на мой взгляд, самый великий итальянский клуб. Никогда не думал, что окажусь в «Милане», когда выступал за «Реал», но иногда случаются вещи, которые меньше всего ожидаешь.

Это была мечта, которая сбылась, потому что я поддерживал «Милан» с детства», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «россонери» занимают первое место в Серии А, набрав 31 очко после 14 матчей.