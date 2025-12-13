Сафонов и Шевалье — в заявке «ПСЖ» на матч с «Метцем» в Лиге 1
Вратари Матвей Сафонов и Люка Шевалье включены в заявку «ПСЖ» на матч с «Метцем» в 16-м туре Лиги 1, который состоится сегодня, 13 декабря. Об этом информирует пресс-служба парижского клуба на своей странице в социальной сети X.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, французский голкипер пропустил игру 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и встречу 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) из-за травмы лодыжки. В этих матчах в воротах «ПСЖ» играл Сафонов. Они стали первыми для российского вратаря в нынешнем сезоне в составе французского гранда.
Матч «ПСЖ» с «Метцем» пройдёт на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
Российские футболисты за рубежом:
