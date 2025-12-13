«Барселона» — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Адриан Кордеро Вега. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 40 очками в 16 играх и отрывом от «Реала» в четыре очка. Замыкает тройку лидеров Ла Лиги «Вильярреал» с 35 очками. «Осасуна» располагается на 15-й строчке, у команды 15 очков после 15 встреч.