«Настоящая легенда». «Краснодар» отреагировал на завершение карьеры Маурисио Перейры

«Краснодар» в телеграм-канале отреагировал на решение бывшего полузащитника «быков» Маурисио Перейры завершить карьеру в возрасте 35 лет.

«Маурисио Перейра объявил о завершении профессиональной карьеры.

Мауро – настоящая легенда «быков»! За шесть лет в клубе Перейра сыграл 201 матч, в которых забил 29 раз и ещё 31 ассистировал партнёрам. Но главное, чего добился Маурисио Перейра – это любовь болельщиков! В 2019 году именно его признали лучшим футболистом за всю историю клуба.

Мауро, желаем тебе крепкого здоровья и успехов в любом деле, которое ты выберешь для себя в будущем! Легенда», — написано в сообщении чёрно-зелёных.

Перейра выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2019 год. Последним клубом полузащитника стал уругвайский «Насьональ», воспитанником которого он является.

