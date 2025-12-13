Скидки
Главная Футбол Новости

Метц — ПСЖ: онлайн-трансляция матча 16-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 21:00

«Метц» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00 мск
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Метц» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце (Франция). В качестве главного арбитра матча выступит Ромен Лиссорг. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
ПСЖ
Париж
«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками в 15 играх. Возглавляет таблицу «Ланс», у которого на одно очко больше. Замыкает тройку лидеров Лиги 1 «Марсель» с 29 очками. «Метц» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 11 очками в 15 играх.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
