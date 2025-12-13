Компани рассказал о влиянии Кейна на Джексона в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отметил положительное влияние нападающего Гарри Кейна на форварда Николаса Джексона, арендованного у «Челси» до конца сезона.

«У Гарри очень впечатляющий уровень стабильности. У Гарри и Николаса прекрасные взаимоотношения на тренировках. Они всегда вместе отрабатывают завершение атак. Николас продолжает развиваться, потому что тренируется с Гарри.

Видно, что он [Кейн] чувствует себя как дома в Мюнхене – со своей семьёй и в этой команде. У нас есть настоящий лидер в лице Гарри», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Джексон провёл 17 встреч, где забил пять голов и сделал ассист.

