Париж — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Ливерпуль — Брайтон: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 18:00

«Ливерпуль» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ начнётся в 18:00
Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
После 12 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 23 очка и занимают 10-е место. «Чайки» заработали 23 очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре команда Арне Слота сыграла вничью с «Лидс Юнайтед» (3:3), а подопечные Фабиана Хюрцелера разделили очки с «Вест Хэмом» (1:1).

