«Ливерпуль» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 23 очка и занимают 10-е место. «Чайки» заработали 23 очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре команда Арне Слота сыграла вничью с «Лидс Юнайтед» (3:3), а подопечные Фабиана Хюрцелера разделили очки с «Вест Хэмом» (1:1).

Материалы по теме Джеррард готов временно возглавить «Ливерпуль» в случае отставки Слота — Football Insider

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: