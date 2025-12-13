Скидки
Эксперт Sky Sport — о Вирце: он сам уже не верит, что сможет добиться успеха в «Ливерпуле»

Эксперт Sky Sport Germany Диди Хаманн высказал мнение о том, что немецкий футболист Флориан Вирц не будет удовлетворён своей игрой в «Ливерпуле». В прошлом сезоне Вирц демонстрировал высокую результативность, выступая за «Байер», но в составе «красных» он пока не смог забить ни одного гола. После 20 матчей 22-летний игрок продолжает ждать своего первого гола и сталкивается с растущей конкуренцией.

«У меня такое чувство, что он сам в это больше не верит. Рождество уже не за горами, а он ещё не забил ни одного гола и не решил исход ни одной игры. Премьер-лига — это совсем другая игра, и пока он практически не оказал никакого влияния. Он [вклад в игру команды] ещё не сделал, да и зачем ему это делать в январе? Когда я смотрю, как он играет, у меня иногда возникает ощущение, что он сам уже не верит, что сможет добиться успеха», — приводит слова эксперта Sky Sport Germany.

Флориан Вирц присоединился к «Ливерпулю» в июне 2025 года, и, согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 125 млн.

