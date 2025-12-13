Месси в соцсети поправил аккаунт, не упомянувший «Интер Майами», отмечая сезон игрока

Популярный аккаунт «433», специализирующийся на новостях, связанных с футболом, в социальной сети сделал публикацию, в которой перечислил все достижения нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в сезоне МЛС.

Спортивный аккаунт начал перечисление заслуг 38-летнего игрока с фразы: «Невероятный сезон Месси в одном фото». В комментарии пришёл сам аргентинский футболист, который написал: «Сезон «Интер Майами».

Некоторые болельщики ответили на сообщение Месси, написав: «Этот человек — настоящий пример скромности», «Величайший всех времён скромен».

В минувшем сезоне Месси принял участие в 49 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 25 ассистами. Нападающий вместе с командой выиграл Кубок МЛС и был признан игроком сезона.

