Париж — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

В Индии арестовали организатора мероприятия с участием Месси — ANI

Губернатор Западной Бенгалии Ананда Бозе заявил, что организатор мероприятия с участием нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте был арестован после того, как поклонники футболиста устроили погром на указанной арене. Также Бозе сообщил, что на текущий момент ведётся соответствующее расследование. Об этом информирует ANI.

Кроме того, главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи извинилась перед Месси и недовольными фанатами: «Я глубоко обеспокоена и шокирована ненадлежащим управлением, которое увидела сегодня на стадионе «Солт-Лейк». Я направлялась на стадион, чтобы оказаться на мероприятии с тысячами любителей спорта и болельщиков, собравшихся, чтобы хотя бы мельком увидеть своего любимого футболиста Лионеля Месси.

Я искренне приношу извинения Лионелю Месси, а также всем любителям спорта и его болельщикам за этот досадный инцидент», — написала Банерджи на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что болельщики совершили акт вандализма, поскольку, заплатив деньги за поход на мероприятие, не смогли полноценно посмотреть на Месси, быстро покинувшего поле.

