Роберто Де Дзерби — о Гринвуде: он способен выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби выразил уверенность в том, что вингер Мэйсон Гринвуд имеет потенциал для завоевания «Золотого мяча». В этом сезоне футболист уже забил 10 голов и отдал три передачи в 14 матчах французской Лиги 1.

«Я вижу Мэйсона каждый день, и он обладает огромным потенциалом. Не нахожу других футболистов такого уровня в Европе. У него есть шанс выиграть «Золотой мяч», и только он решает, готов ли приложить все усилия для этой цели. У него есть качества, которые соответствуют «Золотому мячу». Я хотел бы, чтобы он демонстрировал более стабильную игру.

Ему необходимо прессинговать с большей интенсивностью, лучше контролировать мяч в сложных ситуациях и не терять его слишком легко, а удерживать, чтобы помочь команде продвигаться вперёд», — приводит слова Роберто Де Дзерби Get French Football News.