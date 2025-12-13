Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Де Дзерби — о Гринвуде: он способен выиграть «Золотой мяч»

Роберто Де Дзерби — о Гринвуде: он способен выиграть «Золотой мяч»
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби выразил уверенность в том, что вингер Мэйсон Гринвуд имеет потенциал для завоевания «Золотого мяча». В этом сезоне футболист уже забил 10 голов и отдал три передачи в 14 матчах французской Лиги 1.

«Я вижу Мэйсона каждый день, и он обладает огромным потенциалом. Не нахожу других футболистов такого уровня в Европе. У него есть шанс выиграть «Золотой мяч», и только он решает, готов ли приложить все усилия для этой цели. У него есть качества, которые соответствуют «Золотому мячу». Я хотел бы, чтобы он демонстрировал более стабильную игру.

Ему необходимо прессинговать с большей интенсивностью, лучше контролировать мяч в сложных ситуациях и не терять его слишком легко, а удерживать, чтобы помочь команде продвигаться вперёд», — приводит слова Роберто Де Дзерби Get French Football News.

Материалы по теме
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал работу в обороне Гринвуда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android