«Барселона» раскрыла причину отсутствия Щенсного в заявке на матч с «Осасуной»

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что вратарь Войцех Щенсны пропустит матч с «Осасуной» в 16-м туре испанской Примеры из-за гастроэнтерита. 35-летний голкипер не был включён в заявку сине-гранатовых на эту встречу.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

