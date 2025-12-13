Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот: наша цель должна заключаться в том, чтобы побеждать чаще

Арне Слот: наша цель должна заключаться в том, чтобы побеждать чаще
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал прошедший матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Интером», в котором его команда одержала победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Во вторник вечером мы одержали очень важную победу на выезде над «Интером». Важную, конечно, из-за результата и наших надежд на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но важную также потому, что она говорит о команде. Это был бы сложный матч в любых обстоятельствах, учитывая домашние результаты «Интера», а трудность игры ещё больше усугубилась разочарованием, которое постигло нас в Лидсе несколькими днями ранее.

Кроме того, у нас сложилась ситуация, из-за которой в распоряжении было всего 13 полевых игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге или Лиге чемпионов.

В этом сезоне мы временами демонстрировали свой уровень и потенциал, в первую очередь вспоминаются победы над «Реалом» и «Атлетико», над «Арсеналом» и «Астон Виллой», но наша цель должна заключаться в том, чтобы побеждать чаще», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Джеррард готов временно возглавить «Ливерпуль» в случае отставки Слота — Football Insider
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android