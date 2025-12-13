Арне Слот: наша цель должна заключаться в том, чтобы побеждать чаще

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал прошедший матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Интером», в котором его команда одержала победу со счётом 1:0.

«Во вторник вечером мы одержали очень важную победу на выезде над «Интером». Важную, конечно, из-за результата и наших надежд на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но важную также потому, что она говорит о команде. Это был бы сложный матч в любых обстоятельствах, учитывая домашние результаты «Интера», а трудность игры ещё больше усугубилась разочарованием, которое постигло нас в Лидсе несколькими днями ранее.

Кроме того, у нас сложилась ситуация, из-за которой в распоряжении было всего 13 полевых игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге или Лиге чемпионов.

В этом сезоне мы временами демонстрировали свой уровень и потенциал, в первую очередь вспоминаются победы над «Реалом» и «Атлетико», над «Арсеналом» и «Астон Виллой», но наша цель должна заключаться в том, чтобы побеждать чаще», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».