Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо ушёл от ответа на вопрос, находится ли его будущее в «Реале» под угрозой

Хаби Алонсо ушёл от ответа на вопрос, находится ли его будущее в «Реале» под угрозой
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не дал прямого ответа на вопрос, окажется ли его будущее в клубе под угрозой в случае неудачного результата в матче с «Алавесом», который состоится в воскресенье, 14 декабря, в рамках 16-го тура Ла Лиги. Ранее СМИ сообщали, что испанского специалиста уволят, если «сливочные» не победят в указанной встрече.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самое главное — это команда и клуб. Мы хотим изменить ситуацию в преддверии матча с сильным соперником», — приводит слова Алонсо AS.

В последних восьми матчах во всех турнирах «Реал» потерпел три поражения, три раза сыграл вничью и одержал две победы. После 15 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 36 очков и занимает второе место.

Материалы по теме
«Реал» уволит Алонсо, если команда не обыграет «Алавес» в воскресенье — Санчес

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android