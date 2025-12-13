Хаби Алонсо ушёл от ответа на вопрос, находится ли его будущее в «Реале» под угрозой

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не дал прямого ответа на вопрос, окажется ли его будущее в клубе под угрозой в случае неудачного результата в матче с «Алавесом», который состоится в воскресенье, 14 декабря, в рамках 16-го тура Ла Лиги. Ранее СМИ сообщали, что испанского специалиста уволят, если «сливочные» не победят в указанной встрече.

«Самое главное — это команда и клуб. Мы хотим изменить ситуацию в преддверии матча с сильным соперником», — приводит слова Алонсо AS.

В последних восьми матчах во всех турнирах «Реал» потерпел три поражения, три раза сыграл вничью и одержал две победы. После 15 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 36 очков и занимает второе место.

