Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо отреагировал на слова Бензема, заявившего о нехватке в «Реале» опытных игроков

Хаби Алонсо отреагировал на слова Бензема, заявившего о нехватке в «Реале» опытных игроков
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал слова бывшего нападающего «сливочных» Карима Бензема, ранее высказавшего мнение, что в нынешней команде не хватает опытных футболистов, способных подсказывать более молодым игрокам.

«Каждый день мы находимся в команде вместе. Вместе переживаем хорошие времена и не очень хорошие. Считаем, что сможем прогрессировать, если справимся с этими трудными временами и изменим ситуацию. Возможно, в будущем посмотрим назад и скажем, как сейчас всё плохо, но на текущий момент находимся здесь. Карим побывал во многих раздевалках, здесь, у нас, есть опыт и те, кто берёт ответственность за принятые решения», — приводит слова Алонсо Sport.es.

После 15 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 36 очков и занимает второе место.

Материалы по теме
Бензема: одна из проблем «Реала» — отсутствие старожилов, способных подсказывать звёздам

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android