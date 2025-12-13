Хаби Алонсо отреагировал на слова Бензема, заявившего о нехватке в «Реале» опытных игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал слова бывшего нападающего «сливочных» Карима Бензема, ранее высказавшего мнение, что в нынешней команде не хватает опытных футболистов, способных подсказывать более молодым игрокам.

«Каждый день мы находимся в команде вместе. Вместе переживаем хорошие времена и не очень хорошие. Считаем, что сможем прогрессировать, если справимся с этими трудными временами и изменим ситуацию. Возможно, в будущем посмотрим назад и скажем, как сейчас всё плохо, но на текущий момент находимся здесь. Карим побывал во многих раздевалках, здесь, у нас, есть опыт и те, кто берёт ответственность за принятые решения», — приводит слова Алонсо Sport.es.

После 15 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 36 очков и занимает второе место.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: