Слот — о текущем положении в АПЛ: признаю, 10-е место — недостаточно для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал текущее положение клуба в английской Премьер-лиге и предстоящую встречу с «Брайтоном энд Хоув Альбион».

«Мы хотим и должны улучшить свои позиции в Премьер-лиге. Первым признаю, 10-е место — это недостаточно для такого клуба, как «Ливерпуль. Да, в этом сезоне лига стала ещё более конкурентной, чем когда-либо, многие команды близки по очкам, но это не оправдывает наше нынешнее положение. Мы должны взять на себя ответственность за изменение этой ситуации.

В данный момент «Брайтон» опережает нас в турнирной таблице по разнице голов, в этом сезоне они уже добились очень хороших результатов, имея в своём составе высококлассных игроков.

Поскольку это будет наша последняя домашняя игра перед праздниками, также хотел бы передать всем нашим болельщикам мои наилучшие пожелания», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».