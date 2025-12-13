Скидки
23:05 Мск
Футбол Новости

Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:0, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в АПЛ, Салах отметился голевой передачей
Комментарии

Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

Уго Экитике открыл счёт в этой игре на первой минуте, а на 60-й минуте он оформил дубль с передачи Мохамеда Салаха, вышедшего на замену.

После этой игры «Ливерпуль» с 26 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 23 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «красные» 20 декабря на выезде сыграют с «Тоттенхэм Хотспур», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Сандерленд».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Эксперт Sky Sport — о Вирце: он сам уже не верит, что сможет добиться успеха в «Ливерпуле»
