«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в АПЛ, Салах отметился голевой передачей

Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон.

Уго Экитике открыл счёт в этой игре на первой минуте, а на 60-й минуте он оформил дубль с передачи Мохамеда Салаха, вышедшего на замену.

После этой игры «Ливерпуль» с 26 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 23 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «красные» 20 декабря на выезде сыграют с «Тоттенхэм Хотспур», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Сандерленд».