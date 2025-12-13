Хаби Алонсо считает, что Арбелоа может возглавить «Реал» в будущем

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, может ли Альваро Арбелоа, работающий с молодёжкой «сливочных», возглавить взрослую команду «Реала» в будущем.

«Считаю, что Арбелоа может стать тренером «Реала» в будущем. Мы не обсуждали с ним тему, о которой вы меня спрашиваете», — приводит слова Алонсо AS.

Арбелоа работает в системе «сливочных» в качестве тренера с 2020 года.

Алонсо возглавил мадридскую команду минувшим летом. Трудовое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года. В последних восьми матчах во всех турнирах «Реал» потерпел три поражения, три раза сыграл вничью и одержал две победы. После 15 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 36 очков и занимает второе место.

