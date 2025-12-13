«Челси» переиграл «Эвертон» в матче 16-го тура АПЛ благодаря голам Палмера и Гюсто

Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Челси» и «Эвертон». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Коул Палмер открыл счёт на 21-й минуте, Мало Гюсто удвоил преимущество команды на 45+1-й минуте.

После этой игры «Челси» с 28 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 24 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «синие» 20 декабря на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «ириски» в тот же день примут «Арсенал».