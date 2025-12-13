Скидки
Челси — Эвертон, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:0, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» переиграл «Эвертон» в матче 16-го тура АПЛ благодаря голам Палмера и Гюсто
Комментарии

Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Челси» и «Эвертон». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 21'     2:0 Гюсто – 45'    

Коул Палмер открыл счёт на 21-й минуте, Мало Гюсто удвоил преимущество команды на 45+1-й минуте.

После этой игры «Челси» с 28 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 24 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «синие» 20 декабря на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «ириски» в тот же день примут «Арсенал».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
«Челси» может купить полузащитника «АЗ Алкмар» летом — iNews
