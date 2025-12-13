«Фулхэм» обыграл «Бёрнли» в 16-м туре АПЛ

Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Бёрнли» и «Фулхэм». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бёрнли). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Эмиль Смит-Роу на девятой минуте вывел гостей вперёд, Лесли Угочукву на 21-й минуте сравнял счёт. Кэлвин Бейсси забил второй мяч «дачников» на 31-й минуте, Гарри Уилсон отметился голом на 58-й минуте. Оливер Сонне на 86-й минуте сократил отставание в счёте.

После этой игры «Бёрнли» с 10 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «кларетовые» 20 декабря в гостях сыграют с «Борнмутом», «дачники» 22 декабря дома встретятся с «Ноттингем Форест».