Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бёрнли — Фулхэм, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:3, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Фулхэм» обыграл «Бёрнли» в 16-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Бёрнли» и «Фулхэм». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бёрнли). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 3
Фулхэм
Лондон
0:1 Смит-Роу – 9'     1:1 Угочукву – 21'     1:2 Бейсси – 31'     1:3 Уилсон – 58'     2:3 Сонне – 86'    

Эмиль Смит-Роу на девятой минуте вывел гостей вперёд, Лесли Угочукву на 21-й минуте сравнял счёт. Кэлвин Бейсси забил второй мяч «дачников» на 31-й минуте, Гарри Уилсон отметился голом на 58-й минуте. Оливер Сонне на 86-й минуте сократил отставание в счёте.

После этой игры «Бёрнли» с 10 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «кларетовые» 20 декабря в гостях сыграют с «Борнмутом», «дачники» 22 декабря дома встретятся с «Ноттингем Форест».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Посмотрим, сможем ли мы действовать быстро». Тренер «Фулхэма» Силва — о трансферном окне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android