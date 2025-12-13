Сборная Бразилии планирует продлить контракт с Карло Анчелотти до 2030 года — Globo

Бразильская конфедерация футбола ведёт переговоры с главным тренером сборной Карло Анчелотти о новом соглашении, которое может быть подписано до 2030 года. Об этом сообщает Globo.

Итальянский специалист возглавил команду в мае 2025 года. По действующему контракту Анчелотти получает около € 10 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером среди сборных. В соглашение также включён бонус в размере € 5 млн, если Бразилия выиграет чемпионат мира 2026 года.

Бразильские руководители уверены, Анчелотти уже достиг значительных успехов, вернув национальную команду на правильный путь и повысив ожидания от предстоящего чемпионата мира.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.