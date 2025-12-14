«Арсенал» вырвал победу у «Вулверхэмптона» в концовке матча 16-го тура АПЛ

Окончен матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу лондонцев. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

На 70-й минуте Сэм Джонстон отметился автоголом, что обеспечило преимущество команде Микеля Артеты. Толуваласе Арокодаре забил ответный мяч на 90-й минуте. На 90+4-й минуте Йерсон Москера забил в свои ворота.

После этой игры «Арсенал» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «канониры» 20 декабря на выезде встретятся с «Эвертоном», «волки» в тот же день дома сыграют с «Брентфордом».