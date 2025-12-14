Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Вулверхэмптон, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:1, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» вырвал победу у «Вулверхэмптона» в концовке матча 16-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу лондонцев. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Джонстон – 70'     1:1 Арокодаре – 90'     2:1 Москера – 90+4'    

На 70-й минуте Сэм Джонстон отметился автоголом, что обеспечило преимущество команде Микеля Артеты. Толуваласе Арокодаре забил ответный мяч на 90-й минуте. На 90+4-й минуте Йерсон Москера забил в свои ворота.

После этой игры «Арсенал» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «канониры» 20 декабря на выезде встретятся с «Эвертоном», «волки» в тот же день дома сыграют с «Брентфордом».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Артета опроверг слухи о возможной продаже «Арсеналом» Габриэла Жезуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android