Футбол

Салах — в запасе на матч «Ливерпуля» с «Брайтоном» в АПЛ

Салах — в запасе на матч «Ливерпуля» с «Брайтоном» в АПЛ
Комментарии

Крайний нападающий Мохамед Салах начнёт на скамейке запасных матч «Ливерпуля» с «Брайтоном» в 16-м туре чемпионата Англии, который состоится сегодня, 13 декабря.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Бекер, Конате, ван Дейк, Гомес, Керкез, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Вирц, Мак Аллистер, Экитике.

«Брайтон»: Вербрюгген, ван Хекке, Данк, Кадыоглу, Виффер, Балеба, Гомес, Хиншелвуд, Минте, Рюттер, Груда.

Напомним, египетский футболист не выходил на поле в трёх из четырёх последних встречах мерсисайдцев во всех турнирах. После матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3) Салах заявил об ухудшении взаимоотношений с главным тренером команды Арне Слотом и выразил непонимание отсутствием у него игровой практики.

В пятницу, 12 декабря, СМИ сообщали, что между Салахом и Слотом состоялась позитивная беседа. Нидерландский специалист принял решение включить нападающего в заявку на матч с «Брайтоном».

Стало известно, с кем советовался Слот, прежде чем вернуть Салаха в состав «Ливерпуля»

