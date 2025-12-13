Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Аугсбург, результат матча 13 декабря 2025, счёт 1:0, 14-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Айнтрахт» минимально переиграл «Аугсбург» в 14-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «Аугсбург». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра матча выступил Франк Вилленборг (Оснабрюк).

Германия — Бундеслига . 14-й тур
13 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Доан – 68'    

Единственный гол в этой встрече забил Рицу Доан на 68-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 24 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Аугсбург» с 13 очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «орлы» 20 декабря на выезде встретятся с «Гамбургом», «фуггеры» в тот же день примут «Вердер».

Календарь немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
УЕФА накажет «Айнтрахт» за поведение болельщиков на матче ЛЧ с «Барселоной» — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android