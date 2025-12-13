«Айнтрахт» минимально переиграл «Аугсбург» в 14-м туре Бундеслиги

Завершён матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «Аугсбург». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра матча выступил Франк Вилленборг (Оснабрюк).

Единственный гол в этой встрече забил Рицу Доан на 68-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 24 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Аугсбург» с 13 очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «орлы» 20 декабря на выезде встретятся с «Гамбургом», «фуггеры» в тот же день примут «Вердер».