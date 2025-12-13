«Байер» победил «Кёльн» в 14-м туре Бундеслиги

Завершён матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Кёльн». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Мартен Терье на 66-й минуте обеспечил преимущество «аспириновым», Роберт Андрих удвоил преимущество команды на 72-й минуте.

После этой игры «Байер» с 26 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Кёльн» с 16 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «аспириновые» 20 декабря в гостях сыграют с клубом «РБ Лейпциг», красно-белые в тот же день примут на своём поле «Унион».