Главная Футбол Новости

Байер — Кёльн, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:0, 14-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» победил «Кёльн» в 14-м туре Бундеслиги
Завершён матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Кёльн». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Германия — Бундеслига . 14-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Терье – 66'     2:0 Андрих – 72'    

Мартен Терье на 66-й минуте обеспечил преимущество «аспириновым», Роберт Андрих удвоил преимущество команды на 72-й минуте.

После этой игры «Байер» с 26 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Кёльн» с 16 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «аспириновые» 20 декабря в гостях сыграют с клубом «РБ Лейпциг», красно-белые в тот же день примут на своём поле «Унион».

Календарь немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
«Бавария» не планирует подписывать защитника «Байера» Гримальдо — Плеттенберг
