Париж — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Бавин допустил завершение карьеры этой зимой

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Бавин допустил, что закончит карьеру нынешней зимой.

«Если даже есть переговоры с какими-то клубами, зачем мне об этом говорить? Думаю, конкретика появится, когда откроется трансферное окно. Если нет — всё, можно сказать, закончил карьеру», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним клубом Бавина был красноярский «Енисей», который он покинул минувшим летом.

С 2012 года полузащитник выступал за молодёжную команду ЦСКА. В 2014 году Бавин покинул московский клуб. С 2016 по 2017 год футболист играл за молодёжную команду «Зенита».

