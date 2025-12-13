Скидки
Все новости
23:05 Мск
Компани рассказал о состоянии здоровья Дэвиса и Мусиалы перед матчем «Баварии» с «Майнцем»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о состоянии здоровья футболистов своей команды Альфонсо Дэвиса и Джамала Мусиалы перед матчем 14-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Встреча состоится 14 декабря.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Майнц
Майнц
«Всё идёт по плану. Как я уже говорил, восстановление Альфонсо Дэвиса произойдёт до конца года. Если он получит игровое время в матчах с «Майнцем» и «Хайденхаймом», это будет бонусом, а с января Альфонсо будет полностью готов к игре. Мусиала близок к возвращению. Надеюсь, на следующей неделе он проведёт несколько тренировок с нами. Это было бы приятно и для него, и для нас. На Джамала или на медицинский персонал нет абсолютно никакого давления. Думаю, с января он получит своё первое игровое время», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Германии мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. «Майнц» располагается на последней, 18-й строчке. У команды в активе шесть очков.

Компани рассказал о влиянии Кейна на Джексона в «Баварии»
