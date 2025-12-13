Спортивный директор «Баварии» высказался о перспективах продления контракта с Юпамекано

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о перспективах продления контракта с защитником команды Деотшанкюлем Юпамекано.

«По этому поводу ходило много слухов. В одних случаях говорили о достижении соглашения, в других — о его уходе. Юпамекано — защитник мирового класса, выступающий на высочайшем уровне и находящийся в превосходной форме. Он очень важный игрок для нас. Мы ведём интенсивные и очень конструктивные переговоры. Это также очень важное решение для него. Деотшанкюль чувствует себя очень комфортно в команде и с тренером. Мы настроены позитивно. Неважно, произойдёт это на день раньше или позже, для нас важно, чтобы это произошло. Это не будет затягиваться бесконечно. В какой-то момент примем решение», — приводит слова Фройнда официальный сайт клуба.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из клуба «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.